FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Puma SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe das Potenzial, in den kommenden drei Jahren beim Umsatzwachstum über dem mittelfristigen Ziel von zehn Prozent zu liegen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebit) könnte auf Sicht von drei Jahren um 20 Prozent jährlich klettern./mf/bek