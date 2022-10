HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Puma SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 47 Euro gekappt. Die Branchenaussichten hätten sich eingetrübt, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte im dritten Quartal trotz anhaltend dynamischen Wachstums erstmals in diesem Jahr gesunken sein. 2023 werde für den Sportartikelkonzern wohl ein herausforderndes Jahr./ag/tih