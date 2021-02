HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Puma SE von 71 auf 84 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Markenstärke treibe die Erholung des Sportartikelherstellers an, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl erschienen die Aktien bereits ausreichend bewertet./la/tih