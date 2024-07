Jefferies & Company Inc.

PUMA SE Hold

11:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die in gut einem Monat anstehenden Quartalszahlen dürften eine geringere Umsatzbeschleunigung belegen, als es das vielversprechende Auftaktquartal habe erhoffen lassen, schrieb Analyst James Grzinic in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Anleger müssten noch etwas Geduld mitbringen, bis sich die Marktdynamik wieder beschleunige und eine Kurserholung bei dem Sportwarenhersteller antreibe./gl/tih

