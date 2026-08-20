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PUMA Aktie

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25,03 EUR +0,09 EUR +0,36 %
STU
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PUMA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 3,76 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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NEU
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ISIN DE0006969603

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Symbol PMMAF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

PUMA SE Neutral

08:01 Uhr
PUMA SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
25,03 EUR 0,09 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Wendy Liu am Freitag nach der Berichtssaison von Europas Sportartikelherstellern. Es sei aber zu früh, um bereits von struktureller Abschwächung zu sprechen. Sie sieht Spielraum, dass die Großhandelsaufträge im vierten Quartal und 2027 wieder anziehen - gerade dank Neuheiten von Adidas und On. Überhaupt dürften die kommenden Kapitalmarkttage die Anleger daran erinnern, dass die Pipelines an Neuheiten solide gefüllt seien. Die Erwartungen an die Resultate des dritten Quartals seien zudem nach den jüngsten Ergebnissen gesunken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 02:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Neutral

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,97 €		 Abst. Kursziel*:
4,12%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
25,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,88%
Analyst Name:
Wendy Liu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

08:01 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 PUMA Halten DZ BANK
04.08.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
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Zacks Earnings Preview: Puma Biotech (PBYI) Q2 Earnings Expected to Decline
EQS Group EQS-AFR: PUMA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, buy
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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