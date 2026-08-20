PUMA Aktie
Marktkap. 3,76 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
AI Analyse
PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Wendy Liu am Freitag nach der Berichtssaison von Europas Sportartikelherstellern. Es sei aber zu früh, um bereits von struktureller Abschwächung zu sprechen. Sie sieht Spielraum, dass die Großhandelsaufträge im vierten Quartal und 2027 wieder anziehen - gerade dank Neuheiten von Adidas und On. Überhaupt dürften die kommenden Kapitalmarkttage die Anleger daran erinnern, dass die Pipelines an Neuheiten solide gefüllt seien. Die Erwartungen an die Resultate des dritten Quartals seien zudem nach den jüngsten Ergebnissen gesunken./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 02:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Neutral
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
24,97 €
|Abst. Kursziel*:
4,12%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
25,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,88%
|
Analyst Name:
Wendy Liu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
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|DZ BANK
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
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|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|PUMA Neutral
|UBS AG