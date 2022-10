NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Mit einem Umsatz und einem Betriebsergebnis (Ebit) jeweils um zwei Prozent über den Erwartungen seien die Resultate des Sportartikelherstellers recht robust ausgefallen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der vielfachen Herausforderungen im Sektor sei die Bestätigung der Prognose beruhigend./tav/jha/