NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE nach dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Björn Gulden auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Da Gulden Puma während seiner Amtszeit stark geprägt habe, sei der Schritt negativ für den Sportartikelhersteller, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Konzern in einer guten Verfassung und entwickle sich schwungvoll. Daran dürfte sich mit Blick auf die von Gulden geschaffenen strategischen Ziele kurz- bis mittelfristig nicht viel ändern./la/ajx