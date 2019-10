NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe gut abgeschnitten und beim Umsatz sowohl ihre Prognose als auch die Markterwartung übertroffen, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu beigetragen hätten Zuwächse im Geschäft mit Schuhen sowie in den Regionen Asien/Pazifik und Europa, Afrika und Naher Osten. Zudem habe sich die Profitabilität verbessert./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 08:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / 08:24 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.