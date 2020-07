NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das zweite Quartal sei insgesamt wie erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Nach Abflauen der Krise sollte die Marke wieder ihre Stärken ausspielen./mf/mis