NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen zum dritten Quartal von 85 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein besser als erwartetes Umsatzwachstum habe dafür gesorgt, dass der Sportartikelhersteller die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) solide übertroffen habe, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ausrichtung auf die Marken sei nach wie vor stark./ck/he