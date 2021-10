NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE nach der Überarbeitung des Bewertungsmodells auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und die Jahresziele angehoben, was auf eine anhaltend starke Umsatzdynamik und Kontrolle der Betriebskosten in einem schwierigen Lieferkettenumfeld zurückgeführt werden könne, schrieb Analystin Grace Smalley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/la