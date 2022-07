NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. In Reaktion auf Aussagen zur Bruttomarge des Sportartikelherstellers habe sie ihr Bewertungsmodell aktualisiert und dabei die Gewinnprognose (Ebit) für 2023 um 5 Prozent gesenkt, schrieb Analystin Grace Smalley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/jha/