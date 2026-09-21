PUMA Aktie
Marktkap. 3,24 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
AI Analyse
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania ist inzwischen etwas vorsichtiger für die Luxusbranche im kommenden Jahr, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse schrieb. Adidas bleibt derweil im Sportartikelsegment seine erste Wahl wegen starker Umsatz- und Margendynamik sowie einer attraktiven Bewertung. Die Konkurrenten Nike und Puma seien beide damit beschäftigt, ihre eigene Wende herbeizuführen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
22,45 €
|Abst. Kursziel*:
2,45%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
22,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,54%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|11:01
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.