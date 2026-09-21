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PUMA Aktie

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Marktkap. 3,24 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

11:01 Uhr
PUMA SE Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
22,43 EUR 0,13 EUR 0,58%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania ist inzwischen etwas vorsichtiger für die Luxusbranche im kommenden Jahr, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse schrieb. Adidas bleibt derweil im Sportartikelsegment seine erste Wahl wegen starker Umsatz- und Margendynamik sowie einer attraktiven Bewertung. Die Konkurrenten Nike und Puma seien beide damit beschäftigt, ihre eigene Wende herbeizuführen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
22,45 €		 Abst. Kursziel*:
2,45%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
22,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,54%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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