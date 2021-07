FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma SE von 80 auf 95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Herbert Sturm revidierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Sportartikelhersteller deutlich nach oben. Die wesentlichen Impulse du?rften in diesem Jahr von den Regionen Nordamerika und Europa ausgehen. Steigende Materialkosten und stark anziehende Container-Frachtraten jedoch schlügen sich im weiteren Jahresverlauf leicht negativ in der Ergebnisrechnung nieder./la/bek