NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe ein sehr solides Zahlenwerk ausgewiesen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Auftragseingang habe ein Rekordhoch erreicht./edh/ck