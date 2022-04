NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 39 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Hightech-Unternehmen dürfte einen soliden Jahresstart verzeichnet haben, schrieb Analyst Constantin Hesse in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 22 Prozent./edh/he