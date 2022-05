NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse lobte zunächst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen sehr starken Jahresstart des Technologieunternehmens. Dies gelte vor allem für die Auftragseingänge. Im Vorjahresvergleich sei die Profitabilität höher gewesen./tih/ajx