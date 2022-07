NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla vor Zahlen zum zweiten Quartal von 32 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz der allgemeinen Besorgnis über die Aussichten in der Halbleiterbranche verzeichne der Maschinenbauer weiterhin eine solide Nachfrage, insbesondere für seine Messtechnik, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet zwar nun 2023 und 2024 mit verlangsamten Ausgaben der Chip-Konzerne, die Aussichten blieben aber solide./tih/he