NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Technologieunternehmen habe die Erwartungen verfehlt, doch das Management sehe weiterhin eine ordentliche Nachfrage, schrieb Analyst Constantin Hesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/edh