PVA TePla Aktie
Marktkap. 612,84 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 29 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl sich der Aktienkurs des Hightech-Unternehmens seit Jahresbeginn mit plus 133 Prozent hervorragend entwickelt habe, sollte dies Anleger nicht davon abhalten, sich mit dem Papier zu befassen, schrieb Gustav Froberg in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Kapitalmarkttag Anfang September habe ihn davon überzeugt, dass noch erhebliches Margenpotenzial besteht und die Konsensprognosen zu niedrig sind./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,18 €
|Abst. Kursziel*:
29,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,28%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
