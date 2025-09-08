PVA TePla Aktie
Marktkap. 624,44 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Er fügte die Aktien von PVA Tepla zu einer Liste von Favoriten hinzu./bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,22 €
|Abst. Kursziel*:
33,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,81%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|14:16
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|09.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
