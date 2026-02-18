DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.542 +0,0%Top 10 Crypto 8,5615 -2,6%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.961 +1,0%Euro 1,1797 +0,1%Öl 70,55 +0,3%Gold 5.019 +0,8%
PVA TePla Aktie

24,78 EUR -0,04 EUR -0,16 %
STU
Marktkap. 518,78 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100

ISIN DE0007461006

Symbol TPLKF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PVA TePla Buy

08:06 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
24,78 EUR -0,04 EUR -0,16%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anfang Februar veröffentlichten, durchwachsenen Quartals-Eckdaten des Spezialanlagenbauers beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche hätten die Anleger irritiert und zu heftigen Kursschwankungen geführt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. Die Investoren sollten den Blick aber eher auf den fast rekordhohen Auftragseingang richten als auf die enttäuschenden Umsatzziele für 2026 und 2027. Die Planung für das kommende Jahr erscheine zu konservativ./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,08 €		 Abst. Kursziel*:
43,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,28%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

