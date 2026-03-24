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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PVA TePla Buy

08:21 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gustav Froberg lenkte am Dienstagabend die Aufmerksamkeit auf Kommentare zum aktuellen Kundeninteresse an den Raster-Akustikmikroskopen (SAM), das offenbar stark zunehme. Eine starke Auftragsdynamik sollte die Aktien des Technologiekonzerns weiterhin stützen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
31,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,82%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:21 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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