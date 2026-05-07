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Marktkap. 785,22 Mio. EUR

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PVA TePla Buy

09:36 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 36 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben für Chipausrüstungen sollten 2026 und 2027 nochmals um 25 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit würde der starke Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie anhalten. Bei PVA Tepla nähmen die Auftragsbestände bereits zu./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
78,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,59%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

09:36 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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