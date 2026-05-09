PVA TePla Aktie
Marktkap. 903,72 Mio. EURKGV 61,67 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Hightech-Unternehmens hätten seine positive Einschätzung der immer noch auf attraktivem Niveau notierenden Aktie untermauert, schrieb Gustav Froberg am Montagnachmittag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,40 €
|Abst. Kursziel*:
78,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,16%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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