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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PVA TePla Buy

08:56 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Hightech-Unternehmens hätten seine positive Einschätzung der immer noch auf attraktivem Niveau notierenden Aktie untermauert, schrieb Gustav Froberg am Montagnachmittag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
78,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,16%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

08:56 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 PVA TePla Halten SMC Research
08.05.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
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