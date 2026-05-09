Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PVA TePla Buy

08:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Hightech-Unternehmens hätten seine positive Einschätzung der immer noch auf attraktivem Niveau notierenden Aktie untermauert, schrieb Gustav Froberg am Montagnachmittag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:43 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG