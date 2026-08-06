PVA TePla Aktie
Marktkap. 714,78 Mio. EURKGV 61,67 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 49 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umbau vom Anbieter von Analysetools zum Anlagenbauer für die globale Chipbranche sei kein simples Unterfangen, schrieb Gustav Froberg am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Dies sei die schmerzvolle Erkenntnis der erzielten Resultate. Unter der Oberfläche sieht er jedoch einige positive Aspekte, die ihn optimistisch für die Zukunft machen. Froberg setzt allerdings etwas höhere Kapitalkosten in seinem Bewertungsmodell an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,40 €
|Abst. Kursziel*:
67,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,54%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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