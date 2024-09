SMC Research

Pyramid Halten

08:39 Uhr

Nach Darstellung von SMC-Research sind der Umsatz und das EBITDA von Pyramid im ersten Halbjahr deutlich zurückgegangen, weshalb das Unternehmen die Jahresprognosen absenken musste. SMC-Analyst Holger Steffen geht aber davon aus, dass die Hebung der großen Marktpotenziale nach der enttäuschenden Entwicklung jetzt mit Hochdruck vorangetrieben wird und erwartet einen wieder positiveren Newsflow, wenn die aktuell eingeleiteten Maßnahmen greifen.

Nach einem schwachen ersten Halbjahr mit einem Rückgang der Erlöse von 38,4 auf rd. 31 Mio. Euro und des EBITDA von 3,9 auf ca. 1,4 Mio. Euro (beides noch vorläufige Werte) habe Pyramid die Prognose für das Gesamtjahr reduzieren müssen. Jetzt werde nur noch ein Umsatz von 70 bis 73 Mio. Euro (bislang 78 bis 80 Mio. Euro) und ein EBITDA von 3,8 bis 4,2 Mio. Euro (bislang: 5,6 bis 5,8 Mio. Euro) erwartet.

Auch das impliziere aber, dass das zweite Halbjahr deutlich besser ausfalle als die ersten sechs Monate. Diese Erwartung sei bereits zu einem großen Teil mit Aufträgen hinterlegt. Der Aufschwung bei der Auftragslage, der darin zum Ausdruck komme, solle sich weiter fortsetzen und 2025 zu einer Rückkehr auf den Wachstumspfad mit einer Steigerung des EBITDA führen.

Die Analysten sehen auch nach der erneuten Enttäuschung in diesem Jahr dafür prinzipiell gute Chancen. Das Unternehmen sei in wachstumsstarken Märkten mit großem Potenzial aktiv, verfüge über eine gute Produktpalette und einen bereits fortgeschrittenen Aufbau internationaler Aktivitäten. Nach den beiden großen Übernahmen in den letzten Jahren sei aber offenbar die Integration aller Aktivitäten noch nicht so gut gelungen, dass die prinzipiell aussichtsreiche Aufstellung auch in eine entsprechend positive Geschäftsentwicklung umgemünzt werden könne.

Die Analysten haben aber den Eindruck, dass gerade dies nun mit Hochdruck in Angriff genommen werde. Daher erwarten sie künftig, sobald die Maßnahmen greifen, einen positiveren Newsflow von Pyramid. Im Moment sei das aber noch ein spekulatives Szenario. Obwohl ihr – konservativ formuliertes – Modell einen fairen Wert von 1,90 Euro je Aktie anzeige, der zwar unter ihrer letzten Taxe (2,40 Euro), aber weit über dem aktuellen Börsenkurs liege, laute ihr Urteil jetzt „Hold“, bis ein über einen längeren Zeitraum hoher Auftragseingang die Etablierung eines dynamischen Wachstumstrends klar aufzeige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 5.9.2024 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 04.09.2024 um 19:10 Uhr fertiggestellt und am 05.09.2024 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/09/2024-09-05-SMC-Comment-Pyramid_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com