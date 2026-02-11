QIAGEN Aktie
Marktkap. 8,9 Mrd. EURKGV 23,17
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Inmitten der Übernahmespekulationen liefere der Diagnostikspezialist operativ solide ab, schrieb Harry Gillis am Mittwochabend im Nachgang jüngster Quartalszahlen. Wer könnte Qiagen kaufen und zu welchem Preis? Nach Gesprächen mit Anlegern sieht Gillis Thermo Fisher, Danaher und Agilent an vorderster Front. Einen möglichen Verkaufspreis sieht er bei 70 Dollar je Aktie - also aktuell etwa 59 Euro. Er sieht aber auch Wertschöpfungspotenzial auf eigenständiger Basis./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,10 €
|Abst. Kursziel*:
16,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
|
Analyst Name:
Harry Gillis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu QIAGEN N.V.
|08:41
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.21
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG