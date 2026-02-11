DAX 25.079 +0,9%ESt50 6.082 +0,8%MSCI World 4.579 +0,2%Top 10 Crypto 8,5675 +0,2%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.448 +0,1%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,78 +0,2%Gold 5.067 -0,4%
QIAGEN Aktie

42,67 EUR -0,20 EUR -0,47 %
STU
51,06 USD ±0,00 USD ±0,00 %
BTT
Marktkap. 8,9 Mrd. EUR

KGV 23,17
WKN A41HBE

ISIN NL0015002SN0

Symbol QGEN

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

QIAGEN Buy

08:41 Uhr
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
QIAGEN N.V.
42,67 EUR -0,20 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Inmitten der Übernahmespekulationen liefere der Diagnostikspezialist operativ solide ab, schrieb Harry Gillis am Mittwochabend im Nachgang jüngster Quartalszahlen. Wer könnte Qiagen kaufen und zu welchem Preis? Nach Gesprächen mit Anlegern sieht Gillis Thermo Fisher, Danaher und Agilent an vorderster Front. Einen möglichen Verkaufspreis sieht er bei 70 Dollar je Aktie - also aktuell etwa 59 Euro. Er sieht aber auch Wertschöpfungspotenzial auf eigenständiger Basis./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: QIAGEN Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,10 €		 Abst. Kursziel*:
16,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

08:41 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

