Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 50,00 auf 53,91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anbieter molekularer Dienstleistungen für die Pharmaindustrie begännen gerade erst mit Dividendenzahlungen, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die auf der MDx-Plattform von Qiagen entwickelten Produkte gäben Anlass zur Hoffnung auf Wachstum noch lange nach der Corona-Pandemie. Im Vergleich zu Wettbewerbern seien mit Qiagen deutlich geringere Anlagerisiken verbunden./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 18:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.