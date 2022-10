Aktie in diesem Artikel QIAGEN N.V. 44,42 EUR

-1,18% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen QIAGEN N.V. 44,42 EUR -1,18% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen nach neuerlichen Fusionsgerüchten auf "Buy" mit einem Kursziel von 53,91 Euro belassen. Ein mögliches Zusammengehen mit dem US-Branchenkollegen Bio Rad Laboratories wäre für beide Seiten sinnvoll, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien kartellrechtliche Bedenken wegen einiger Überschneidungen möglich. Auch fehlten bislang finanzielle Informationen - damit sei nicht klar, ob nach der am Widerstand der Aktionäre vor einigen Jahren gescheiterten Übernahme durch den US-Konzern Thermo Fisher ein Deal diesmal vorteilhaft für die Anleger sei./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.