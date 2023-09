Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

QIAGEN Buy

09:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,2 Euro belassen. Der kurzfristige Gegenwind für den Labordienstleister und Testspezialisten sie laut dem Management angemessen in den aktuellen Zielen berücksichtigt, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die strukturellen Treiber des Geschäfts seien weiterhin intakt. Das für das Nicht-Covid-Geschäft in diesem Jahr geplante Wachstum dürfte 2024 allerdings nicht so leicht erreichen lassen, da zuletzt auch Preissteigerungen getrieben hätten./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 09:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com