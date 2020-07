NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen von 28,00 auf 41,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Peter Welford passte sein Bewertungsmodell an die hohe Nachfrage nach Corona-Tests des Diagnostikunternehmens sowie an das Übernahmeangebot des US-Laborausrüsters Thermo Fisher Scientific (TMO) an. Die Kaufofferte sei die beste Gelegenheit zur längerfristigen Wertsteigerung von Qiagen, vor allem, wenn sie noch erhöht werden sollte, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. TMO bietet aktuell 39 Euro je Qiagen-Aktie. Wegen zuletzt starker Zahlen des im MDax notierten Unternehmens hatte es jedoch von einigen Investoren Forderungen nach einer Erhöhung der Offerte gegeben. Der Qiagen-Kurs lag zuletzt bei knapp 41 Euro./edh/zb