NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das Biotechnologieunternehmen habe beim Umsatz und beim bereinigten Gewinn je Aktie auf währungsbereinigter Basis die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Markt aber habe man sich eventuell noch höhere Zahlen zugeraunt, schränkte der Experte mit Blick auf diese inoffiziellen, sogenannten Flüsterschätzungen ein./la/he