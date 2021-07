NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Qiagen anlässlich der jüngst reduzierten Jahresziele von 47 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Es dürfte einige Zeit dauern, bis sich die Stimmung für die Aktie des Diagnostik- und Biotechunternehmens wieder verbessert, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte umso mehr, da Qiagen bereits einige turbulente Jahre hinter sich habe./la/edh