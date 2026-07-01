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Symbol QGEN

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

QIAGEN Hold

10:16 Uhr
QIAGEN Hold
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 50 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Harry Gillis rechnet mit zunehmendem Konkurrenzdruck für das Geschäft mit dem Tuberkulose-Test QuantiFERON. Zudem hätten sich die Investitionsaussichten im Life-Science-Bereich in den USA eingetrübt, schrieb er am Montagabend. Die Kursentwicklung hänge wohl zunächst ganz von Übernahmespekulationen ab. Er hält allerdings nicht sehr viel von der Idee./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: QIAGEN Hold

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

10:16 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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