QIAGEN Aktie
Marktkap. 7,51 Mrd. EURKGV 23,17 Div. Rendite 0,56%
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 50 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Harry Gillis rechnet mit zunehmendem Konkurrenzdruck für das Geschäft mit dem Tuberkulose-Test QuantiFERON. Zudem hätten sich die Investitionsaussichten im Life-Science-Bereich in den USA eingetrübt, schrieb er am Montagabend. Die Kursentwicklung hänge wohl zunächst ganz von Übernahmespekulationen ab. Er hält allerdings nicht sehr viel von der Idee./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: QIAGEN Hold
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
36,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
|
Analyst Name:
Harry Gillis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu QIAGEN N.V.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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