QIAGEN Aktie
Marktkap. 8,97 Mrd. EURKGV 23,17 Div. Rendite 0,56%
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 40,00 auf 46,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Laborausrüster habe einem Übernahmeangebot des Finanzinvestors EQT in Höhe von umgerechnet 46,50 Euro je Aktie zugestimmt, schrieb Harry Gillis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies entspreche einem Aufschlag von 40 Prozent zum Schlusskurs vom 8. Juli, als erstmals aus Kreisen über ein Kaufinteresse von EQT berichtet worden sei./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: QIAGEN Hold
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
46,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
45,10 €
|Abst. Kursziel*:
3,10%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
44,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,82%
|
Analyst Name:
Harry Gillis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu QIAGEN N.V.
|15:51
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|13:56
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|15:51
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|13:56
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.21
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|15:51
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|13:56
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:16
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)