HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Nach dem Übernahmeangebot von Thermo Fisher von Anfang März habe Qiagen in Folge der Coronavirus-Pandemie eine noch nie dagewesene Nachfrage erlebt, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zu dem von Thermo Fisher gebotenen 39 Euro je Qiagen-Aktie handelten diese mit einem deutlichen Abschlag zu anderen Branchentiteln. Damit nehme der Druck auf den potenziellen Käufer zu, das Angebot zu erhöhen./bek/ag