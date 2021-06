Aktie in diesem Artikel QIAGEN N.V. 38,36 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Qiagen mit "Neutral" und einem Kursziel von 52 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Aktien aus dem US-Diagnostiksektor hätten sich im vergangenen Jahr deutlich besser entwickelt als der breite Aktienmarkt, zuletzt hätten sie aber der hohen Bewertung Tribut gezollt, schrieb Analyst Matthew Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Strategie von Qiagen sei ermutigend, aber noch im Frühstadium. Außerdem müsse nun mit einem abflachenden Schwung bei Coronavirus-Tests umgegangen werden./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2021 / 02:00 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.