NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Qiagen mit "Overweight" in die Bewertung wieder aufgenommen. Das Kursziel für die US-Notierung liegt bei 60 Dollar. Durch die Corona-Krise erhalte die Aktie positive Wachstumsimpulse, schrieb Analyst Tycho Peterson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der starken Kursentwicklung bestehe noch ein Bewertungsabschlag./mf/edh