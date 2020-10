NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel wurde bei 60 belassen. Das dritte Quartal des Biotech-Unternehmens habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Tycho Peterson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für das angelaufene vierte Quartal nannte er indes konservativ./ck/he