NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Qiagen nach Quartalszahlen auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern des Biotech-Unternehmens seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Casey Woodring in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jha/