NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Qiagen nach Quartalszahlen auf "Overweight" belassen mit einem von 60 auf 55 US-Dollar gesenkten Kursziel. Der Diagnostikspezialist habe durch die Bank besser als erwartet abgeschnitten und dank des Nicht-Covid-Geschäfts prozentual zweistellig zugelegt, schrieb Analyst Casey Woodring in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe Qiagen den Ausblick angehoben./gl/ajx