RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,8 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 730 auf 750 Euro angehoben. Simon Keller attestierte dem Großküchenausstatter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal. Außerdem rechnet er mit niedrigeren Investitionen. Die operativen Entwicklungen im ersten Halbjahr seien vielversprechend und die Qualität der Produkte stehe im Wettbewerbsvergleich nicht zur Debatte. Alle dies erkläre seine Kaufempfehlung./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
750,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
646,00 €
|Abst. Kursziel*:
16,10%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
650,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
|
Analyst Name:
Simon Keller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
767,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|10:01
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|10:01
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|10:01
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.07.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.05.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.05.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|01.04.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|RATIONAL Verkaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|RATIONAL Reduce
|Baader Bank
|05.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|RATIONAL Reduce
|Baader Bank
|04.07.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG