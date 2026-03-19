Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RATIONAL Buy

10:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Wegen einer gestiegenen Steuerquote habe der Großküchenausrüster im vergangenen Jahr die Konsenserwartungen lediglich erfüllt, schrieb Fraser Donlon am Donnerstagnachmittag. Die Hinweise verdichteten sich indes, dass das Unternehmen zu seinem üblichen Wachstumsrhythmus zurückkehre./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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