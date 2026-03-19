RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,46 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Wegen einer gestiegenen Steuerquote habe der Großküchenausrüster im vergangenen Jahr die Konsenserwartungen lediglich erfüllt, schrieb Fraser Donlon am Donnerstagnachmittag. Die Hinweise verdichteten sich indes, dass das Unternehmen zu seinem üblichen Wachstumsrhythmus zurückkehre./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
835,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
638,50 €
|Abst. Kursziel*:
30,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
640,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,47%
|
Analyst Name:
Fraser Donlon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
821,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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