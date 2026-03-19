DAX 22.888 +0,2%ESt50 5.625 +0,2%MSCI World 4.306 +0,0%Top 10 Crypto 9,3250 -0,6%Nas 22.091 -0,3%Bitcoin 61.042 +1,1%Euro 1,1542 -0,3%Öl 110,8 +3,0%Gold 4.664 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vincorion VNC001 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Feiertag in Japan -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie dennoch höher: Analyst sieht weiteres Abwärtspotenzial trotz gesunkener Ölpreise Lufthansa-Aktie dennoch höher: Analyst sieht weiteres Abwärtspotenzial trotz gesunkener Ölpreise
Wie viel Verlust bei einem Uniswap-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre Wie viel Verlust bei einem Uniswap-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RATIONAL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RATIONAL Aktien-Sparplan
640,00 EUR -15,00 EUR -2,29 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,46 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 701080

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007010803

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTLLF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RATIONAL Buy

10:11 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
640,00 EUR -15,00 EUR -2,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Wegen einer gestiegenen Steuerquote habe der Großküchenausrüster im vergangenen Jahr die Konsenserwartungen lediglich erfüllt, schrieb Fraser Donlon am Donnerstagnachmittag. Die Hinweise verdichteten sich indes, dass das Unternehmen zu seinem üblichen Wachstumsrhythmus zurückkehre./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
835,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
638,50 €		 Abst. Kursziel*:
30,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
640,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,47%
Analyst Name:
Fraser Donlon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
821,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

10:11 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:41 RATIONAL Overweight Barclays Capital
08:01 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
19.03.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 19.03.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 19.03.26
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Rational auf 860 Euro - 'Overweight'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Rational auf 'Sector Perform' - Ziel hoch auf 640 Euro
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 580 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Großküchenausstatter Rational erwartet Umsatzplus - Hohe Dividende
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück
Dow Jones RATIONAL-Aktie im Plus: Höhere Dividende und Sonderausschüttung
finanzen.net MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor einem Jahr bedeutet
EQS Group EQS-News: Despite general economic weakness, Rational AG raises sales revenues by 6 percent to 1.26 billion euros
EQS Group EQS-News: Production and sales underway: Rational successfully expanding in China
EQS Group EQS-News: Rational AG reports growth of 8 percent after exchange rate adjustments – preliminary figures for the 2025 fiscal year
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
RSS Feed
RATIONAL AG zu myNews hinzufügen