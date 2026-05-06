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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RATIONAL Buy

13:11 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Fraser Donlon sieht in soliden Resultaten "einen Appetithappen", wie er am Mittwochabend schrieb. Er rechnet damit, dass das Wachstum des Großküchenausrüsters wieder das historisch gewohnte Niveau im Bereich von 7 bis 10 Prozent erreicht./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
835,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
658,50 €		 Abst. Kursziel*:
26,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
668,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,91%
Analyst Name:
Fraser Donlon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
828,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:11 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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