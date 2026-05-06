Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RATIONAL Buy

13:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Fraser Donlon sieht in soliden Resultaten "einen Appetithappen", wie er am Mittwochabend schrieb. Er rechnet damit, dass das Wachstum des Großküchenausrüsters wieder das historisch gewohnte Niveau im Bereich von 7 bis 10 Prozent erreicht./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:41 / GMT

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