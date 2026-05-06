RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,09 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Fraser Donlon sieht in soliden Resultaten "einen Appetithappen", wie er am Mittwochabend schrieb. Er rechnet damit, dass das Wachstum des Großküchenausrüsters wieder das historisch gewohnte Niveau im Bereich von 7 bis 10 Prozent erreicht./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
835,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
658,50 €
|Abst. Kursziel*:
26,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
668,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,91%
|
Analyst Name:
Fraser Donlon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
828,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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