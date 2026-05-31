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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RATIONAL Buy

08:01 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
647,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 835 Euro belassen.Die Aktie des Ausstatters von Großküchen bleibe eine überzeugende Kaufempfehlung, schrieb Fraser Donlon am Dienstagnachmittag. Das Wachstum sei seit dem Schlussquartal 2025 wieder in der Spur, und die mittelfristigen Margenschätzungen sollten steigen. Angesichts der Wettbewerbsfähigkeit, der großen Chancen in den USA und der Bewertung auf einem langjährigen Tief biete sich eine einzigartige Kaufgelegenheit./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
835,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
647,50 €		 Abst. Kursziel*:
28,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
647,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,96%
Analyst Name:
Fraser Donlon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
806,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

08:01 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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