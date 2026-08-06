DAX 26.367 +0,9%ESt50 6.544 +0,6%MSCI World 5.001 +0,5%Top 10 Crypto 8,3935 +1,2%Nas 26.576 +0,9%Bitcoin 56.289 +1,0%Euro 1,1572 +0,4%Öl 81,90 -0,7%Gold 4.347 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekord -- Wall Street startet höher -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch -- Allianz, SK hynix, AMD, SpaceX, Porsche SE, Munich Re, LANXESS, Alphabet, Rheinmetall im Fokus
Top News
Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares
Gold ist kein guter Inflationsschutz? Neue Studie widerspricht gängiger Anlegerweisheit Gold ist kein guter Inflationsschutz? Neue Studie widerspricht gängiger Anlegerweisheit
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RATIONAL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RATIONAL Aktien-Sparplan
666,50 EUR +5,00 EUR +0,76 %
STU
finanzen.net zero
RATIONAL jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 7,77 Mrd. EUR

KGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 701080

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007010803

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTLLF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RATIONAL Buy

13:26 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
666,50 EUR 5,00 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Fraser Donlon attestierte dem Großküchenausrüster am Donnerstag solide Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen. Rational habe allerdings auch von Zollrückerstattungen profitiert, schrieb er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
835,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
664,50 €		 Abst. Kursziel*:
25,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
666,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,28%
Analyst Name:
Fraser Donlon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
805,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

13:26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:01 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
08:01 RATIONAL Buy UBS AG
06.08.26 RATIONAL Buy UBS AG
06.08.26 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

finanzen.net RATIONAL-Anlage unter der Lupe MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RATIONAL-Investment von vor einem Jahr eingefahren MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RATIONAL-Investment von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx ROUNDUP: Zoll-Rückzahlung bringt Rational mehr Gewinn - Aktie im Minus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Rational nach Zahlen auf 'Outperform'
Dow Jones RATIONAL-Aktie freundlich: Zoll-Erstattung treibt Gewinn und Marge kräftig nach oben
dpa-afx Zoll-Rückzahlung bringt Rational mehr Gewinn - Jahresziele bestätigt
EQS Group EQS-News: Rational bleibt mit organischem Wachstum von 8 Prozent im ersten Halbjahr 2026 auf Erfolgskurs
finanzen.net So schätzen Analysten die RATIONAL-Aktie ein
finanzen.net MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-AFR: RATIONAL AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-News: Rational remains on track for success with organic growth of 8 percent in the first half of 2026
EQS Group EQS-AFR: RATIONAL AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RATIONAL AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Benzinga OpenAI IPO Reportedly Delayed To 2027: &#39;There&#39;s No Rational Argument&#39; For $1 Trillion Valuation, Says Gary Marcus
EQS Group EQS-News: For the fourth time: RATIONAL won the Best Managed Companies Award
EQS Group EQS-News: Rational AG ramps up growth to 8 percent in the first quarter of 2026 – organic growth of 11 percent
EQS Group EQS-News: Despite general economic weakness, Rational AG raises sales revenues by 6 percent to 1.26 billion euros
EQS Group EQS-News: Production and sales underway: Rational successfully expanding in China
RSS Feed
RATIONAL AG zu myNews hinzufügen