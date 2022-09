Aktie in diesem Artikel RATIONAL AG 495,60 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational trotz erhöhter Jahresziele von 975 auf 860 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet des aufgehellten Ausblicks auf 2022 dürften die Restaurantkunden des Profiküchenausrüsters zunehmend mit der verschärften Energiekrise und generell schwierigeren Geschäftsbedingungen konfrontiert sein, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2023 reduziert. Langfristig bleibe er für das Unternehmen aber positiv gestimmt./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 16:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.