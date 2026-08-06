RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,77 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 805 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis im zweiten Quartal habe der Großküchenausüster die Erwartungen übertroffen, während die Umsätze den Erwartungen entsprochen hätten, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei beibehalten worden./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
805,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
686,50 €
|Abst. Kursziel*:
17,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
666,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,78%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
805,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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