RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,28 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen von 1045 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Großküchenausrüster sei auf gutem Weg, seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Philippe Lorrain in einem Ausblick vom Dienstagabend. Das neue Kursziel trage den jüngstem Wechselkursentwicklungen Rechnung./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.050,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
653,00 €
|Abst. Kursziel*:
60,80%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
650,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,54%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
807,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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