Bernstein Research

RATIONAL Outperform

18:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen von 1045 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Großküchenausrüster sei auf gutem Weg, seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Philippe Lorrain in einem Ausblick vom Dienstagabend. Das neue Kursziel trage den jüngstem Wechselkursentwicklungen Rechnung./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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